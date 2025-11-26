Barcellona pesantemente sotto accusa in patria dopo la figuraccia col Chelsea

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Pioggia di critiche al Barcellona dopo il pesante ko a Stamford Bridge, con "Marc Cucurella che ha fatto sparire Lamine Yamal".. Ma il tecnico Hansi Flick difende i blaugrana, nonostante la sconfitta per 3-0 in casa del Chelsea nella quinta giornata di Champions: l'allenatore tedesco tra le attenuanti ha indicato il fatto di aver giocato in dieci (espulso Araujo) per tutto il secondo tempo, affermando comunque di aver "visto alcuni aspetti positivi". "Presto vedrete un Barca diverso, ve lo posso promettere - ha detto Flick provando ad arginare le critiche -. Dobbiamo accettare la sconfitta, ma pensare positivo. Avremmo potuto segnare per primi, ma giocare in dieci uomini contro questo Chelsea non è facile". Ha comunque riconosciuto che i suoi giocatori hanno sbagliato passaggi facili e perso troppo spesso il possesso palla. Ha anche criticato la mancanza di aggressività necessaria per competere contro avversari forti come gli inglesi.

"Dobbiamo giocare in modo più aggressivo. Abbiamo visto un Chelsea più dinamico, ed è quello che voglio dalla mia squadra. A volte pensiamo di poter controllare tutto". E la stampa spagnola non è affatto tenera con Yamal: il giovane talento del Barcellona, in crescita con ottime prestazioni a Bruges, Vigo e contro l'Athletic Bilbao, a Londra è stato completamente surclassato da Marc Cucurella: il terzino spagnolo del Chelsea conosce bene Lamine (giocano insieme in Nazionale) e "ha fatto valere la sua esperienza". Il n.10 blaugranae ha perso palla 21 volte, quasi sempre decise dalle azioni di Cucurella, ha fatto un solo tiro (debole) in porta senza impegnare il portiere Robert Sanchez) e ha completato appena due dribbling. Troppo poco per la stella del Barca "messo in difficoltà da Cucurella". (ANSA).