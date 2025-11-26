Ursino: "Milan una delle favorite ma non la favorita: vince una tra Napoli e Inter"

Ci stiamo muovendo verso la tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive e ancora non c'è un vero proprio padrone: ogni settimana cambia la fisionomia della classifica e, di conseguenza, cambia anche la squadra in vetta alla graduatoria. Oggi è la Roma, ieri c'era anche l'Inter, la settimana prima era il Napoli e così via. Il dirigente sportivo Giuseppe Ursino è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Tuttomercatoweb.com e ha offerto, tra le altre cose, il suo punto di vista su quella che è la lotta allo Scudetto attualmente.

Le parole di Ursino sulla corsa al titolo che è ancora molto serrata: "Il Milan è una delle favorita per lo Scudetto, ma non la favorita. Su chi punto per lo Scudetto? Una tra Napoli e Inter. Ma ho l'impressione che quest'anno ci sarà qualche sorpresa: una tra Roma e Bologna. Il Bologna sarebbe una bella storia, è una squadra che gioca molto bene"