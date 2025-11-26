Gabbia sullo scudetto: "Dobbiamo lavorare. Quando saremo nella fase finale dell'anno faremo il meglio possibile"

vedi letture

A margine dell'evento organizzato dalla BMW in collaborazione con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi personali e di squadra che si è prefissato per questa stagione.

Nella vostra testa c'è la certezza di arrivare a lottare fino alla fine per questo scudetto?

"Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".