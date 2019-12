Barcellona, Valverde fredda le italiane: "Non mi aspetto che parta nessuno"

Sono tanti i potenziali nomi in uscita dal Barcellona a Gennaio: da Todibo a Alena passando per Vidal, i blaugrana potrebbero salutare alcuni giocatori già nella prossima sessione di mercato. A tal proposito, nella conferenza stampa odierna prima della partita contro il Leganes, Valverde ha freddato le ipotesi di partenze di alcuni giocatori. Queste le sue parole: "Non sto pensando ai rinforzi nel mercato invernale. Cessioni? Conto su quelli che ho, non mi aspetto alcuna modifica".