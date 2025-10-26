Barcola: "La mia squadra preferita in Italia? Il Milan"
MilanNews.it
"In Italia tifo Milan": Bradley Barcola ha risposto così alla domanda sulla sua squadra del cuore in Serie A al giornalista Alessandro Schiavone.
Niente di più di una semplice battuta e non una dichiarazione che può accendere il mercato: il francese al momento è un punto fermissimo del PSG e la sua eventuale valutazione di mercato è fuori portata per qualsiasi club di Serie A.
