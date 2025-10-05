Bartesaghi al posto dello squalificato Estupinan. Marchegiani: "Allegri si fida di lui"
Presente negli studi di Sky prima di Juventus-Milan, Luca Marchegiani, ex portiere, ha commentato così le scelte di formazione di Max Allegri: "Per una squadra come il Milan che deve ripartire è logico per me che l'allenatore punti sempre sulla stessa squadra in queste prime partite della stagione. Oggi deve sostituire Estupinan che è in grande crescita, ma Allegri si fida assolutamente di Bartesaghi di cui si parla molto bene".
Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, valida per la sesta giornata di campionato. Fischio d’inizio alle ore 20:45.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Balentien. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
