JUV-MIL (0-0): Pulisic sbaglia un rigore al 53', pallone alto sopra la traversa
Grande occasione sprecata dal Milan al 53' con Christian Pulisic che ha sbagliato un rigore conquistato da Santiago Gimenez qualche istante prima: l'attaccante americano ha spiazzato Di Gregorio, ma il suo destro è finito alto sopra la traversa.
Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, valida per la sesta giornata di campionato:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Balentien. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
