live mn Kalulu: "Il Milan ha la fortuna di non aver le coppe. Difensivamente sono molto attenti, davanti fanno la differenza da soli"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan.

Segui in diretta le dichiarazioni di Kalulu con il live testuale su MilanNews.it.

Altro pareggio...

"Era una partita complicata, contro un avversario fortissimo in fiducia. Ci sono state possibilità di fare gol da entrambe le parti. Non siamo soddisfatti di questo punto, ma siamo obbligati a prendercelo e pensiamo alla prossima".

Ti piace quel ruolo da esterno?

"Tutti hanno le loro preferenze. In quella posizione posso fare qualche gol in più: il mio obiettivo è essere il più completo possibile, quindi tra uno-due mesi magari mi vedete e mi preferite da più alto invece che da difensore".

Qual è il vostro obiettivo?

"Stare in alto, è sempre così. Poi risponde il mister".

MN - Hai vinto lo Scudetto con un Milan che subiva 2 gol in 10 partite. Vedi una squadra simile quest'anno?

"È sempre delicato parlare degli avversari, perché non ci sono dentro. Loro hanno la fortuna di non aver le coppe, quindi possono essere un po' più freschi. Ho visto qualche partita del Milan: difensivamente sono molto attenti e hanno tanta qualità offensiva con giocatori che possono fare la differenza da soli".

Che campionato vedi?

"Preferisco tutte le volte un campionato così, in cui ogni squadra può perdere punti con chiunque. Tutte le partite sono belle da vedere, in cui non sai mai chi può vincere. A questo punto della stagione è ancora tutto aperto"