Rugani all'intervallo: "Juve-Milan sempre partite tirate, si decide sugli episodi"MilanNews.it
Oggi alle 21:50
di Manuel Del Vecchio

All’intervallo di Juventus-Milan 0-0 Daniele Rugani parla ai microfoni di DAZN: “È sempre una partita molto tirata, si decide spesso sugli episodi. Dovremo essere bravi a rimanere in partita e portarla dalla nostra”.

LE FORMAZIONI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Kostić, Thuram; Openda, Vlahović, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Loftus-Cheek, Ricci; Leão, Nkunku. All. Allegri