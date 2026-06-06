Bartesaghi dopo l'esordio in Nazionale sul CT Baldini: "Ci trasmette serenità"

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Davide Bartesaghi ha commentato ai microfoni di SkySport l'emozione dell'esordio con la Nazionale maggiore italiana contro il Lussemburgo.

Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Parma in occasione del "Festival della Serie A". Il giocatore rossonero ha commentato l'emozione di esordire con la Nazionale maggiore italiana dicendo: "Innanzitutto emozione incredibile per me e molti compagni, per molti era il debutto. Molto bello farlo tutti insieme, credo sia un traguardo importante visto che ci conoscevamo tutti prima".

Cosa pensi di Baldini?

"Certo, è vicino come lo staff e il mister. Ci trasmette serenità, dice di entrare in campo e fare quelloche sappiamo, liberi di testa. Gigio ho avuto modo di conoscerlo, ho fatto un allenamento con lui da piccolissimo, non credo si ricordi però è una persona d'oro, gli voglio bene".

Dobbiamo imparare ad aspettarvi?

"Sì, darci spazio e aspettare, perché il tempo è importante e la pazienza fondamentale. Poi sta a noi dimostrare sul campo".