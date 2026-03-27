Bartesaghi promosso a pieni voti con l'U21: la pagella della Gazzetta

Bartesaghi promosso a pieni voti con l'U21: la pagella della GazzettaMilanNews.it
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Oggi alle 10:20News
di Francesco Finulli

Davvero una grande prova, di categoria superiore, quella che Davide Bartesaghi ieri pomeriggio ha offerto con la maglia dell'Italia U21 nella gara che gli Azzurrini del CT Silvio Baldini hanno vinto dominando contro la Macedonia del Nord per 4-0. Il laterale rossonero ha messo a referto i due assist per i primi due gol, sopratutto il primo dopo pochissimi minuti di partita con un cross pennellato alla perfezione sulla testa di Cher Ndour. Per questo è considerato tra i migliori in campo della sfida.

La valutazione della gara di Davide Bartesaghi da parte della Gazzetta dello Sport, premiata nelle pagelle della partita con il voto di 7: "La sicurezza dei grandi. Suo il pallone che sblocca la partita. E non è l’unica discesa mancina".