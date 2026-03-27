Milan e Fondazione Milan a New York per ispirare le nuove generazioni di diplomatici

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Legend rossonera e ambasciatore di questa visita istituzionale, Alexandre Pato si è confrontato con oltre 4.000 giovani internazionali al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite

I valori di AC Milan e Fondazione Milan protagonisti a New York. Una delegazione rossonera è volata negli Stati Uniti, territorio strategico per il Club, per contribuire al percorso di formazione della nuova generazione di diplomatici internazionali. Oltre 4.000 studentesse e studenti da più di 140 Paesi si sono ritrovati per l'evento annuale "Change the World - Model United Nations", organizzato dall'Associazione Diplomatici e da Change the World Academy al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.

È stata la Legend di AC Milan Alexandre Pato, ambasciatore di questo viaggio oltreoceano, a salire sul palco in questa occasione di grande rilevanza istituzionale, a cui nel 2023 aveva preso parte il Presidente Scaroni. In linea con la visione del Club e di Fondazione Milan, che con il programma Sport for Change offre a tanti giovani l'opportunità di scoprire i propri talenti ed emergere da contesti sociali complicati, il campione brasiliano ha parlato di come il calcio abbia il potere di cambiare la vita. Un messaggio potente che trova eco nella sua vita personale e professionale, legata a doppio filo ai colori rossoneri.

"Rappresentare il Milan e Fondazione Milan in un contesto tanto prestigioso è un grande onore - ha dichiarato Pato -. Nella mia carriera ho raggiunto obiettivi importanti, ma ho anche vissuto momenti difficili, durante i quali è stato essenziale il supporto di un Club e di uno spogliatoio che sono stati la mia seconda famiglia. Per questo trovo fondamentale l'impegno di Fondazione Milan nel creare ambienti sani e sicuri in cui anche bambine e bambini provenienti da contesti sociali complicati possano vivere le proprie passioni".

Principi che caratterizzano l'intero viaggio della delegazione negli Stati Uniti, arricchita dalla visita ai giovani beneficiari del Soccer Program della Success Academy Charter School, nel quartiere di Harlem, a New York. Sostenuto da Fondazione Milan dal 2021, il progetto ha l'obiettivo di promuovere l'accesso alla pratica calcistica e alla sua dimensione educativa per oltre 5.000 studenti, indipendentemente da provenienza e condizioni economiche.

La visita riflette l'impegno del Club e della Fondazione nel favorire inclusione e pari opportunità attraverso lo sport, sottolineando l'attenzione rivolta alla formazione delle future generazioni. Al contempo, rafforza il posizionamento di AC Milan come brand globale capace di connettersi con comunità diverse nel mondo come quella degli Stati Uniti, dove i rossoneri si sono recentemente confermati primo brand italiano di calcio per forza del marchio (YouGov FootballIndex, 2026).