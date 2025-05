Beckham fa 50 anni, gli auguri del Milan dalla voce di Walker

Oggi una leggenda del calcio come David Beckham festeggia 50 anni. Il centrocampista inglese ha avuto due parentesi anche al Milan, club a cui è rimasto legato tanto che gli stessi tifosi ricordano con affetto quegli anni. Per lui 33 presenze e 2 gol in rossonero. Con il Diavolo ha vestito la maglia numero 32 e questo inverno Kyle Walker ha scelto lo stesso numero proprio per omaggiare il suo connazionale.

Per questo motivo oggi il Milan fa gli auguri a Beckham tramite la voce di Kyle Walker che compare in un video social sui canali ufficiali, con una maglia dedicata a David Beckham con il numero 50 e le firme dei calciatori rossoneri, e dice: "Ciao David, è il tuo compleanno, sono arrivati i 50 anni. Per questo volevo farti gli auguri! Sono al Milan, indosso il tuo numero con orgoglio per quello che hai fatto per il calcio e per ogni Club in cui hai giocato. La famiglia rossonera è molto legata a te, il tuo nome da solo dice tutto nel mondo del calcio. Da parte mia e di tutti qui al Milan, ti auguro un buon 50° compleanno!"