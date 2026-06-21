Belgio-Irano, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Saelemaekers
Alle 21.00 fischio d'inizio di Belgio-Iran, con la squadra di Rudi Garcia che deve riscattarsi dopo il deludente 1-1 contro l'Egitto all'esordio. Il milanista Saelemaekers parte titolare.
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Salemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. A disp.: Theate, Witsel, Lammers, Penders, Lukebakio, De Winter, De Ketelaere, Seys, Moreira, Vanaken, Castagne, Onana, Fernandez-Pardo. Ct. Rudi Garcia
IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Hajisafi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Hardani; Taremi, Nemati. A disp.: Mohammadi, Jahanbakhsh, Ghayedi, Ali Alipour, Niazmand, Cheshmi, Torabi, Yousefi, Hosseinzadeh, Moghanlou, Ghorbani, Hosseini, Eckert, Iri, Razzaghinia. Ct. Ghalenoei
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