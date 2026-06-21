Pellegatti evidenzia: “Hanno in mano uno dei club più blasonati al mondo, e ad oggi è ancora acefalo”

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Carlo Pellegatti sottolinea che il Milan è in ritardo perché non ci sono ancora i ruoli apicali

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione societaria del Milan allo stato attuale. Queste le sue parole.

"Hanno in mano uno dei club più blasonati al mondo. Hanno un club di totali tradizioni, ma è un club oggi acefalo, che vuol dire senza la testa, cioè senza i ruoli apicali. Per quello che riguarda il resto, mi sembra che in questo momento viene tutto dopo, perché se non ci sono quelli che decidono , adesso dicono prendiamo qualcuno che viene però è un esterno, come se quando tu compri qualcuno è un interno. Leggo ad esempio la definizione di Domenico Tetti che è un dirigente patentato, non ho mai letto queste cose qui".