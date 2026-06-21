Kessiè, voglia di Serie A? “In Italia sono stato bene, dopo il Mondiale vediamo”

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Franck Kessiè risponde alla domanda in merito ad un suo possibile ritorno in Serie A

Franck Kessie, ex centrocampista rossonero, ieri sera è stato protagonista con la sua Costa D'Avorio nella gara contro la Germania. Nonostante la sconfitta per 2-1, l'8 ha segnato il gol che ha regalato il momentaneo vantaggio alla sua nazionale. Già prima del Mondiale varie voci rivelavano che l'ivoriano potrebbe tornare a giocare in Serie A, con la Juventus che ha mostrato grande interesse per lui. In merito a questo, Kessiè ha rilasciato queste parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Diciamo così: sono al Mondiale e penso al Mondiale. Poi aggiungiamo che sono ancora un giocatore dell'AI Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede. In Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne parliamo tra un mese, ora nella mia testa c'è solo il Mondiale".