Kessiè, voglia di Serie A? “In Italia sono stato bene, dopo il Mondiale vediamo”
Franck Kessie, ex centrocampista rossonero, ieri sera è stato protagonista con la sua Costa D'Avorio nella gara contro la Germania. Nonostante la sconfitta per 2-1, l'8 ha segnato il gol che ha regalato il momentaneo vantaggio alla sua nazionale. Già prima del Mondiale varie voci rivelavano che l'ivoriano potrebbe tornare a giocare in Serie A, con la Juventus che ha mostrato grande interesse per lui. In merito a questo, Kessiè ha rilasciato queste parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.
"Diciamo così: sono al Mondiale e penso al Mondiale. Poi aggiungiamo che sono ancora un giocatore dell'AI Ahli, fino al 30 giugno. Per cui vediamo cosa succede. In Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile. Ma ne parliamo tra un mese, ora nella mia testa c'è solo il Mondiale".
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