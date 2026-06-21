Milan U15 Campione d'Italia, Vergine: "Insieme a Jovan Kirovski stiamo lavorando con grande impegno per rafforzare ulteriormente il Settore Giovanile"

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Il Milan U15 batte 2-0 l'Empoli in finale scudetto ed è Campione d'Italia! Grande successo per i ragazzi del Settore Giovanile rossonero. Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile AC Milan, celebra i giovani calciatori che hanno raggiunto un grande traguardo.

MILAN U15 CAMPIONE D'ITALIA, LE PAROLE DI VERGINE

“È una grande soddisfazione: questa vittoria rappresenta il coronamento di un importante lavoro svolto dallo staff e dai ragazzi durante tutta la stagione. In passato il titolo era stato conquistato dalla generazione dei 2007 ed è sotto gli occhi di tutti il percorso che hanno svolto; oggi sono invece i 2011 a raccogliere il testimone e a riportare questo prestigioso traguardo alla società, aprendo un nuovo ciclo. Insieme a Jovan Kirovski stiamo lavorando con grande impegno per rafforzare ulteriormente il Settore Giovanile, dando continuità a un progetto che punta sulla crescita dei ragazzi e sulla valorizzazione del talento, non ci siamo mai fermati”.