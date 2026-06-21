Il Milan U15 è Campione d'Italia. Empoli battuto 2-0 nella finale scudetto
Il Milan U15 è Campione d'Italia! Grande impresa dei rossoneri, che riportano un trofeo all'interno del Settore Giovanile rossonero. L'ultimo risaliva al 2022: quattro anni fa a trionfare fu sempre l’U15 dove giocavano anche Sala e Camarda. Da allora sono state giocate una semifinale e una finale di Youth League con la Primavera, due finali perse per il Milan U16 e una per il Milan U17.
Empoli battuto 2-0 allo stadio "Romeo Neri" di Rimini grazie ai gol di Manna e Jadid, entrambi nel primo tempo. La partita, inizialmente prevista per le 18, è stata posticipata alle ore 20:00 per permettere, su richiesta del Comune di Rimini, lo svolgimento sul terreno di gioco della cerimonia di commemorazione in onore di Igor Protti, scomparso nei giorni scorsi.
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