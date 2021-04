Bellinazzo: "La Super League potrebbe portare a fare girare di nuovo tanti soldi anche in Serie A"

Marco Bellinazzo, giornalista che si occupa di calcio e business, tramite il suo profilo Twitter, ha detto la sua sulla Super League, rispondendo alle perplessità degli altri dirigenti dei club di Serie A, a parte quelli di Milan, Juventus e Inter. Bellinazzo scrive: “Se fossi nei dirigenti della SerieA, non mi straccerei le vesti ad avere Juventus, Inter e Milan in Super League e 3 o 4 squadre in Champions League. Questo potrebbe portare a fare girare di nuovo tanti soldi, soprattutto in presenza di buoni meccanismi di redistribuzione”.

