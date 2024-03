Bellingham: "Ricordo di essere andato in Italia e quelli sono stati probabilmente i miei primi due ricordi legati alla nazionale"

vedi letture

Jude Bellingham, stella del Real Madrid e della nazionale inglese, ha rilasciato un'intervista a Sky UK soffermandosi parecchio anche sulla sua vita privata: "Ho un'ottima rete di supporto: la mia famiglia, i miei amici, tutti mi tengono davvero con i piedi per terra. Non mi sento un ragazzino che è al top... Mi sento come se andassi a lavorare ogni giorno come tutti gli altri, e ho il privilegio che il mio lavoro mi piaccia tanto. La mia famiglia mi tiene con i piedi per terra e mi fa divertire ogni giorno, quando torno a casa mi sento un ragazzo abbastanza normale".

Quali obiettivi? "I trofei. Voglio essere in grado di regalare al mio paese, l'Inghilterra, e alla mia squadra, il Real Madrid, grandi ricordi e diversi trofei. Gli ultimi anni non sono stati indimenticabili per l'Inghilterra, a dire il vero, quindi è difficile. Ricordo che guardavo sempre le partite con la mia famiglia. Ricordo di essere andato in Islanda, in Italia (per i quarti di finale di Euro 2012, ndr), e quelli sono stati probabilmente i miei primi due ricordi legati alla nazionale".