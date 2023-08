Beltran: "Non so del mio futuro". È stato accostato anche al Milan

Lucas Beltran, attaccante del River Plate che è stato accostato di recente ad Inter, Milan e Fiorentina, ha fatto il punto sul suo futuro dopo la partita vinta 2-1 contro l'Internacional di Porto Alegre in Copa Liberadores, nella quale ha anche fornito un assist: "Ho sentito le voci su di me ma ancora non so niente. Sono molto calmo e concentrato sulle partite che ho da fare con il River Plate".

Il centravanti ha poi spiegato come sta trascorrendo questa estate dove arrivano interessi dall'Europa: "Lo vivo cercando di mantenere la serenità, parlando con il mio allenatore Demichelis e i miei compagni di squadra in modo che la mia mente non vada da nessuna parte - riporta Lapaginamillionaria.com -. Non posso rispondere sul mio futuro perché è una cosa che non so", sentenzia infine il classe 2001 argentino, nel mirino anche di Mancini.