Bennacer in Qatar, ma non c'entrano il mercato e l'Al Duhail: ecco il motivo

vedi letture

Ieri pomeriggio è circolata una notizia riguardante il centrocampista di proprietà del Milan e quest'anno in prestito al Marsiglia, Ismaël Bennacer, che si trova in questo momento a Doha. "La Gazzette du Fenec" ha ipotizzato in un primo momento che si trovasse lì per un possibile trasferimento all'Al Duhail, club che sarebbe stato sulle sue tracce. Tuttavia, una successiva precisazione dello stesso media algerino ha chiarito la situazione: Bennacer si trova nella capitale del Qatar per svolgere una personale prima fase di preparazione atletica in vista della prossima stagione.

Il calciatore ha completato delle visite mediche presso la clinica Aspetar, una struttura nota per le sue eccellenti attrezzature. Questa scelta indica la sua intenzione di prepararsi al meglio per il suo prossimo impegno agonistico, ancora da definire. Il futuro di Bennacer rimane infatti incerto: dopo un'annata in prestito in Ligue 1, il suo rientro al Milan dovrebbe essere solo provvisorio, in attesa di definire la sua prossima destinazione.

In questo contesto, la Fiorentina si conferma tra i club interessati ad aggiudicarselo: stando alle indiscrezioni, i viola hanno anche il suo nome sulla lista per rinforzare il centrocampo, anche se la pista per arrivare a lui non sembra essere la più semplice da percorrere.