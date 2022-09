Bennacer: "Lavoro e concentrazione. Forza Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ismael Bennacer ha pubblicato poco fa una foto sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Lavoro e concentrazione. Forza Milan”. Questa è una settimana importante per i rossoneri che saranno impegnati dall’impegno Champions contro la Dinamo Zagabria e poi domenica sera dalla sfida al vertice in campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti. Bennacer appare carico e chiama alla carica tifosi e compagni.