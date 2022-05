Bergomi e la lotta scudetto: "Il Milan ha il calendario migliore"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex campione del mondo e oggi commentatore televisivo per Sky Beppe Bergomi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Milan e lotta scudetto. In primis ha parlato delle ultime due giornate che aspettano i rossoneri: "Al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è il Milan ad avere il calendario migliore: gli ostacoli “giusti” li ha alla fine. Può andare in difficoltà con squadre come Udinese, Torino, Verona, meno con avversarie come la Lazio, e l’Atalanta, che cercano di giocare e ti lasciano spazi. E il Milan negli spazi si diverte"