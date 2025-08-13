Bergomi: "Il Milan è la squadra che può dare maggior noia al Napoli"

Si avvicina l'inizio del campionato e con esso iniziano a comparire le celeberrime griglie delle squadre ai blocchi di partenza. Oggi il Corriere dello Sport ha intervistato l'ex capitano interista e commentatore di Sky Sport Giuseppe Bergomi che ha offerto il suo punto di vista principalmente sulla squadra oggi allenata dal tecnico Christian Chivu, ma che poi si è concentrato anche sulle altre protagoniste del campionato di Serie A, incluso il Milan che riparte da Massimiliano Allegri.

Di seguito il pensiero di Bergomi sul nuovo Milan targato Max Allegri: "Milan terza incomoda dopo Napoli e Inter? Negli ultimi anni hanno sempre avuto grande talento, ma gli mancava sempre qualcosa. Hanno preso l’allenatore giusto, perché Allegri è un vincente, e con Tare come ds hanno messo le cose a posto. Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio. Le coppe? Al momento sono un’incognita".