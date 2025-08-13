Koni De Winter indosserà la maglia rossonera numero 5

Manca solo l'ufficialità e poi Koni De Winter sarà a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Il centrale belga è arrivato ieri a Milano da Genova e si è diretto immediatamente alla clinica de La Madonnina, in centro città, per effettuare le visite mediche di rito. Poi è stato a Casa Milan per la firma sul contratto. Nelle prossime ore sarà annunciato come un nuovo calciatore rossonero, andando a riempire la casella lasciata vuota da Malick Thiaw passato al Newcastle in Premier League.

Intanto è possibile confermare l'indiscrezione sul numero di maglia: Koni De Winter indosserà la divisa numero 5. L'anno scorso, prima della cessione, questo numero era finito sulle spalle di Pierre Kalulu che non lo ha mai veramente indossato in gare ufficiali con il Diavolo; l'ultimo a indossarlo è stato dunque Fodè Ballo-Touré.