Verso Milan-Bari: il calendario completo del primo turno di Coppa Italia

È partito il countdown per l'esordio del Milan in Coppa Italia, a San Siro contro il Bari il 17 agosto alle ore 21.15 (diretta televisiva su Canale 5). E intanto il torneo ha aperto i battenti nell'ultimo weekend: si sono giocate 4 partite valide per i preliminari della manifestazione. Nel dettaglio:

Entella - Ternana 4-0

16' Russo, 59' Franzoni, 70' Fumagalli, 85' Di Mario

Padova - Vicenza 0-2

14' Capello, 46' Caferri

Avellino - Audace Cerignola 0-1

61' Cuppone

Pescara - Rimini 1-0

44' Valzania

PRIMO TURNO

Empoli - Reggiana (15 agosto)

Sassuolo - Catanzaro (15 agosto)

Lecce - Juve Stabia (15 agosto)

Genoa - Vicenza (15 agosto)

Venezia - Mantova (16 agosto)

Como - Sudtirol (16 agosto)

Cagliari - Entella (16 agosto)

Cremonese - Palermo (16 agosto)

Monza - Frosinone (17 agosto)

Parma - Pescara (17 agosto)

Cesena - Pisa (17 agosto)

Milan - Bari (17 agosto)

Verona - Audace Cerignola (18 agosto)

Spezia - Sampdoria (18 agosto)

Udinese - Carrarese (18 agosto)

Torino - Modena (18 agosto)