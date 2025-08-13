Verso Milan-Bari: il calendario completo del primo turno di Coppa Italia
È partito il countdown per l'esordio del Milan in Coppa Italia, a San Siro contro il Bari il 17 agosto alle ore 21.15 (diretta televisiva su Canale 5). E intanto il torneo ha aperto i battenti nell'ultimo weekend: si sono giocate 4 partite valide per i preliminari della manifestazione. Nel dettaglio:
Entella - Ternana 4-0
16' Russo, 59' Franzoni, 70' Fumagalli, 85' Di Mario
Padova - Vicenza 0-2
14' Capello, 46' Caferri
Avellino - Audace Cerignola 0-1
61' Cuppone
Pescara - Rimini 1-0
44' Valzania
PRIMO TURNO
Empoli - Reggiana (15 agosto)
Sassuolo - Catanzaro (15 agosto)
Lecce - Juve Stabia (15 agosto)
Genoa - Vicenza (15 agosto)
Venezia - Mantova (16 agosto)
Como - Sudtirol (16 agosto)
Cagliari - Entella (16 agosto)
Cremonese - Palermo (16 agosto)
Monza - Frosinone (17 agosto)
Parma - Pescara (17 agosto)
Cesena - Pisa (17 agosto)
Milan - Bari (17 agosto)
Verona - Audace Cerignola (18 agosto)
Spezia - Sampdoria (18 agosto)
Udinese - Carrarese (18 agosto)
Torino - Modena (18 agosto)
