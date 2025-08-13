P.Terracciano al Milan: rileggi le sue parole in conferenza stampa

Un estratto delle prime parole di Terracciano da portiere del Milan: questo quanto detto ieri in conferenza stampa a Casa Milan:

Che rapporto hai con gli altri portieri del Milan?

"Dobbiamo fare squadra. Mi hanno accolto benissimo. Il preparatore ha grande esperienza, sapevo che avrebbe avuto un approccio importante. Ero curioso di conoscere Maignan, da capitano mi ha accolto benissimo anche lui".

Avevi mai pensato di arrivare al Milan?

"Non ci ho mai pensato fino a quando non c'è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E' un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso iniziato tanto anni fa".

A chi hai detto per primo della chiamata del Milan?

"Mi confronto sempre con la mia famiglia, mia moglie, mio padre. Mi hanno detto di buttarmi subito, perchè era una grande opportunità".

Con Italiano alla Fiorentina avevi un grande rapporto...

"Con Italiano si era creato un rapporto importante. Allegri sta creando un gruppo importante e anche una squadra importante in campo".

Cosa ti può dare il Milan?

"Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C'è da ripartire dopo una stagione non all'altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita".

I tifosi del Milan ti ricordano per quell'"assist" a Leao in Milan-Fiorentina nell'anno dell'ultimo scudetto rossonero...

"Non ho mai pensato più tanto a quel giorno. Gli errori capitano, se lo fa un portiere fanno ancora più rumore. Se ne ho parlato con Leao? No no, non so nemmeno se se lo ricorda (sorride, ndr)".