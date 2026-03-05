Verso il derby, Gabbia out: in difesa toccherà ancora a De Winter. Le ultime
Il Milan si prepara ad affrontare l'Inter nel derby, Come ricorda il Corriere dello Sport, in difesa sarà out Matteo Gabbia. Al suo posto Koni De Winter.
L'ex Genoa, negli ultimi due mesi abbondanti, si sta meritando ampiamente la maglia del Milan sulle spalle dopo i primi mesi complicati.
La indosserà da titolare anche nel derby di domenica, quando sarà chiamato a sostituire appunto Gabbia, reduce dall'operazione chirurgica per risolvere un problema di ernia inguinale. Toccherà ancora all'ex Genoa giocare al centro della difesa a tre rossonera, insieme a Tomori e Pavlovic.
