Pavlovic: "Per Leao il derby è una gara da vita o morte? Sono d’accordo con Rafa. Siamo pronti!"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic ha parlato così del derby di Milano di domenica: "Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere. A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby.
Per Leao il derby è una gara da vita o morte? Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta. Siamo professionisti e dobbiamo prepararci allo stesso modo per ogni incontro, però è vero che nell’aria si sente l’emozione per il derby in arrivo. Rafa ha detto di restare a casa questa settimana? Io sto quasi sempre a casa e non esco molto. Rafa ha ragione e questo principio vale sempre, non solo per il derby. La preparazione è fondamentale. Se domenica il Milan sarà pronto? Sì, saremo pronti".
