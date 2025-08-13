Milan Futuro, il calendario: esordio ufficiale il 7 settembre
Questo il calendario completo del Girone in cui giocherà in Serie D il Milan Futuro di Massimo Oddo. Esordio il sette settembre in casa:
GIRONE D'ANDATA
1ª giornata (07/09/2025): Milan Futuro-Leon
2ª giornata (14/09): Pavia-Milan Futuro
3ª giornata (21/09): Milan Futuro-Chievoverona
4ª giornata (24/09): Casatese Merate-Milan Futuro
5ª giornata (28/09): Milan Futuro-Scanzorosciate
6ª giornata (05/10): Virtus Ciseranobergamo-Milan Futuro
7ª giornata (12/10): Breno-Milan Futuro
8ª giornata (19/10): Milan Futuro-Caldiero Terme
9ª giornata (26/10): Folgore Caratese-Milan Futuro
10ª giornata (02/11): Milan Futuro-Oltrepò
11ª giornata (09/11): Nuova Sondrio-Milan Futuro
12ª giornata (16/11): Milan Futuro-Real Calepina
13ª giornata (23/11): Villa Valle-Milan Futuro
14ª giornata (30/11): Milan Futuro-Brusaporto
15ª giornata (07/12): Varesina Sport-Milan Futuro
16ª giornata (14/12): Milan Futuro-Castellanzese
17ª giornata (21/12): Vogherese-Milan Futuro
GIRONE DI RITORNO
18ª giornata (04/01/2026): Leon-Milan Futuro
19ª giornata (11/01): Milan Futuro-Pavia
20ª giornata (18/01): Chievoverona-Milan Futuro
21ª giornata (25/01): Milan Futuro-Casatese Merate
22ª giornata (01/02): Scanzorosciate-Milan Futuro
23ª giornata (08/02): Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo
24ª giornata (15/02): Milan Futuro-Breno
25ª giornata (22/02): Caldiero Terme-Milan Futuro
26ª giornata (01/03): Milan Futuro-Folgore Caratese
27ª giornata (08/03): Oltrepò-Milan Futuro
28ª giornata (22/03): Milan Futuro-Nuova Sondrio
29ª giornata (29/03): Real Calepina-Milan Futuro
30ª giornata (02/04): Milan Futuro-Villa Valle
31ª giornata (12/04): Brusaporto-Milan Futuro
32ª giornata (19/04): Milan Futuro-Varesina Sport
33ª giornata (26/04): Castellanzese-Milan Futuro
34ª giornata (03/05): Milan Futuro-Vogherese
