Montolivo: "Allegri cerca di esaltare le qualità del suo giocatore migliore, Leao"

Tra una decina di giorni inizierà il campionato di Serie A ed è per questo che si iniziano a vedere e a leggere tutte le varie opinioni su griglie, favorite e sorprese del prossimo torneo. Il Milan inizierà la sua avventura contro la Cremonese a San Siro il prossimo sabato 23 agosto, con una partita ufficiale già nelle gambe contro il Bari in Coppa Italia (questa domenica 17 agosto, sempre a San Siro). Nella sua intervista a Repubblica, l'ex capitano rossonero e oggi commentatore Riccardo Montolivo ha espresso il suo punto di vista anche sul Milan.

Le parole di Montolivo su Massimiliano Allegri in rossonero: "Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo che sarà protagonista in questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano. Allegri valore aggiunto perché porta organizzazione e solidità. Poi ha già chiaro come schierare la squadra, cercando di esaltare le qualità del suo giocatore migliore che è Leao. Con la sua esperienza vincente, cambierà la mentalità di questo Milan".