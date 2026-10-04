Bianchin: "Amorim ha già fatto sapere di voler ruotare giocatori, e di voler ruotare molto"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle prossime scelte di formazione di Ruben Amorim.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle prossime scelte di formazione di Ruben Amorim: "Si prende un respiro il 10 ottobre e poi basta, è apnea fino all'8 novembre. Va così per tutte le squadre che giocano le coppe ma il Milan ha una complicazione: cinque volte dovrà giocare una partita a meno di 72 ore. La prima coppia di impegni: Salisburgo-Milan il 15 ottobre alle 18.45 e Milan-Atalanta il 18 ottobre alle 18. La seconda: Bournemouth-Milan il 22 ottobre alle 21 e Udinese-Milan il 25 ottobre alle 20.45. La terza è immediatamente successiva: Milan-Bologna il 28 ottobre alle 18.30. La quarta: Milan-Ferencvaros il 5 novembre alle 18.45 e Genoa-Milan l'8 novembre alle 15. La quinta: Milan-Sunderland il 10 dicembre alle 21 e Napoli-Milan il 13 dicembre alle 20.45.

La risposta sarà inevitabilmente il turnover. Amorim ha già fatto sapere di voler ruotare, e di voler ruotare molto. Ha diversi giocatori capaci di giocare in più posizioni - Moreira, Rabiot, Saelemaekers, Bartesaghi - e questo aiuta. Il fatto di avere molti giocatori giovani e con poca propensione agli infortuni, anche. Poi ci si adatterà. Modric giocherà soprattutto le partite in cui il Milan avrà il possesso, Camarda avrà spazio al posto di Gonçalo Ramos, in difesa anche Diawara e Terracciano saranno chiamati a dare una mano. Il resto dipenderà, come tutto, dai risultati perché in autunno non c'è spazio per pensare: se perdi, sei in campo tre giorni dopo. Se va bene, quattro. Può essere un vantaggio - c'è meno tempo per le polemiche e si guarda subito avanti - ma bisogna evitare serie negative. Se finisci nel tunnel, rischi di uscirne a Natale".