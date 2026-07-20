Bianchin: "Amorim vuole un Milan intenso, aggressivo, pronto ad andare in verticale"

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Ruben Amorim allena per avere un Milan che sia intenso, aggressivo e pronto ad andare in verticale

Si è conclusa domenica la prima settimana di allenamenti del Milan guidato dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Lunedì un primo giorno di riposo e poi da martedì si riprende con la settimana che traghetterà prima all'amichevole in Scozia contro il Celtic e successivamente alla partenza per la tournée in Asia e Pacifico. Luca Bianchin, giornalista di Gazzetta.it, ha provato a riassumere le prime indicazioni che sono arrivate da Milanello sul modo di lavorare e sulle idee del nuovo mister milanista.

AMORIM VUOLE UN MILAN INTENSO, AGGRESSIVO, PRONTO AD ANDARE IN VERTICALE

Il commento del collega Luca Bianchin dopo la prima settimana di allenamenti del Milan agli ordini del nuovo allenatore Ruben Amorim: "La difesa a tre è il punto di partenza e già dal primo allenamento il Milan è stato schierato con il 3-4-2-1. Questo è stato chiaro dal principio: Amorim allenerà per avere una squadra intensa, aggressiva, pronta ad andare in verticale, con due esterni chiamati a creare e due seconde punte dietro a Gonçalo Ramos".