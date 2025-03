Bianchin: "Conte-Milan c'è da aspettare, Allegri e Fabregas hanno raccolto più consensi. Ma dipende dal ds"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Conte per il Milan? C’è da aspettare, molto dipenderà dalla scelta del direttore sportivo. Le suggestioni Allegri e Fabregas hanno raccolto più consensi finora, ma ad oggi sono solamente ipotesi. Senza DS, non si può scegliere il nuovo allenatore. Il nome di Allegri affascina molto i milanisti, sappiamo poi cosa è successo tra Conte e il Milan nella scorsa stagione. Ad oggi vedo l’ex Chelsea più tra Napoli e Juventus, ma nel calcio mai dire mai".

LE ULTIME SUL DS DEL MILAN

Rientrato dalla settimana a Dubai, il Ceo Giorgio Furlani si è subito immerso nel casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente rossonero non ha perso tempo ed ha incontrato negli scorsi giorni uno dei candidati principali a questa prestigiosa poltrona, Fabio Paratici, che dal canto suo starebbe studiando la soluzione migliore per non lasciarsi male con il patron del Tottenham Daniel Levy, figura che gli è stata particolarmente vicino nel corso di questa squalifica (che scadrà in estate).

Il colloquio andato in scena tra i Furlani e Paratici, comunque, non ha portato ancora a nessun accordo definitivo. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha intenzione di prendersi altro tempo dopo l'incontro con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. Il tutto perché Giorgio Furlani andrà avanti nei contatti con gli altri candidati al ruolo di direttore sportivo, come Igli Tare e Tony D'Amico ad esempio, anche se Paratici resta il favorito.

Quella che sembrava una decisione da prendere entro fine mese, dunque, slitterà ancora di qualche settimana.