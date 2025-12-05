Bianchin: "Domanda naturale di tanti milanisti: un numero 9 – anche solo per gli ultimi 20 minuti – non farebbe comodo?"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su alcuni temi dopo Lazio-Milan: "Se proprio qualcuno deve essere messo a processo, prego vengano avanti gli attaccanti. Antico problema stagionale. Rafa Leao si è visto poco, ha girato un po’ a vuoto e ha malamente scentrato il pallone migliore della partita, arrivato da Jashari via Estupinan. Quel pallone che rimbalzava in area poteva essere trattato meglio. Nkunku invece in mezz’ora si è visto pochissimo: non ha mai calciato in porta, ha fatto 4 passaggi (non uno di più) e in tutto ha giocato 6 palloni. Un fantasma vestito di giallo. Paradossalmente, il più pericoloso è stato l’attaccante più atipico: Loftus-Cheek. Domanda naturale di tanti milanisti, un numero 9 – anche solo per gli ultimi 20 minuti – non farebbe comodo?".

LAZIO-MILAN, LE DICHIARAZIONI POST GARA DI ALLEGRI

"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare... Leao anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona paritta e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".