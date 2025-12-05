Sorteggiati i gironi dei Mondiali: se l’Italia passa sarà con Canada, Qatar e Svizzera
Ci sono stati nella giornata di oggi i sorteggi dei gironi dei prossimi Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Oltre alle squadre già qualificate, sono state anche inserite le vincitrici dei propri play-off e spalmate nei diversi gironi. Guardando la Nazionale di Gattuso, gli azzurri prenderebbero parte al torneo in qualità di una delle nazionali sorteggiate in quarta fascia: se il pass venisse staccato tra qualche mese, la nazionale di Gattuso e si troverebbero di fronte a Canada, Qatar e Svizzera nel Gruppo B.
Ma prima play-off - Ricordiamo però che prima di provare solo a capire come potrebbero essere le partite contro Canada, Qatar e Svizzera, ci sono ancora le semifinali e la finale da superare, rispettivamente contro Irlanda del Nord e se, l'esito sarà positivo, contro la vincente di Galles e Bosnia. Un doppio appuntamento, sperando che sia doppio, fondamentale per non essere esclusi dai Mondiali per la terza di volta di fila, cosa mai successa nella storia della Nazionale.
