Agresti promuove Jashari: "Sensazioni positive: chiesto palla con personalità"

Seconda partita in cinque giorni tra Lazio e Milan. Ieri sera è cambiato tutto: la competizione (Coppa Italia e non Serie A), il palcoscenico (Olimpico e non San Siro) e purtroppo per il Diavolo anche il risultato: sabato avevano sorriso i rossoneri con una vittoria per 1-0, questa volta a vincere sono stati i biancocelesti con lo stesso risultato. Una gara equilibrata, giocata meglio dalla squadra di Allegri ma persa per una serie di disattenzioni nel finale. Stefano Agresti, collega, ha commentato la partita sulle colonne di Gazzetta dello Sport.

il giudizio del collega Stefano Agresti sulla prestazione di Ardon Jashari che tornava titolare in gare ufficiali per la prima volta dal 25 maggio scorso in Belgio: "A ben guardare l'unica rinuncia di rilievo l'ha fatta Max, che ha preferito risparmiare a Modric un'altra partita da titolare, scelta quasi inevitabile considerata l'età di quell'eterno ragazzo; al suo posto si è però visto Jashari, fuori da agosto, e le sensazioni sono state positive perché ha chiesto palla con personalità, l'ha toccata tante volte e alla fine è nata da una sua intuizione l'azione più pericolosa del Milan, conclusa alta da Leao".