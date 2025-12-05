Il prefetto di Udine vieta la trasferta ai residenti in Campania per i fatti del 2023

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 05 DIC - Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha stabilito oggi che, in occasione dell'incontro di calcio Udinese-Napoli, di domenica 14 dicembre, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà, inoltre, riservata ai solo sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "SSC Napoli" residenti in regioni diverse dalla Campania. Disposta anche l'incedibilità del titolo d'ingresso. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l'incontro è connotato da elevati profili di rischio.

In occasione del terzo scudetto del Napoli, il 4 maggio 2023, ci furono scontri sul terreno di gioco che era stato pacificamente invaso dai supporter del Napoli per festeggiare il tricolore. Gli ultras friulani lasciarono a loro volta la Curva Nord per affrontare gli avversari: soltanto l'intervento massiccio delle forze dell'ordine evitò gravi conseguenze. (ANSA).