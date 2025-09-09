Bianchin: "Pulisic e Gimenez voleranno tra mercoledì e giovedì, faranno un paio di allenamenti a Milanello e poi via, in campo"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Pulisic e Gimenez: "Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono oltre oceano per le nazionali. Pulisic giocherà con gli Stati Uniti nella notte tra martedì e mercoledì all'1.30 italiana: Stati Uniti-Giappone a Colombus, Ohio. Sono oltre 7.000 chilometri in linea d'aria. "Christian è felice di essere qui, ovviamente è un giocatore importante per noi e l'umore è buono", ha detto il c.t. Mauricio Pochettino, dopo le polemiche di giugno per la scelta di Pulisic di non partecipare alla Gold Cup. Santiago Gimenez giocherà nella stessa notte alle 3 italiane: Messico-Corea del Sud, amichevole a Nashville, Tennessee. Non è lontano da dove giocherà Pulisic e sono più di 7.500 chilometri dalle torri di San Siro. Fanno quasi 15.000 chilometri complessivi tra Pulisic e Gimenez: voleranno tra mercoledì e giovedì, faranno un paio di allenamenti a Milanello e poi via, in campo. Mettiamola così: il fuso orario, con le partite alle 20.45, si sente meno".

I due americani

Esclusi Leao e Nkunku, le soluzioni per l'attacco si riducono a due nomi, i soliti di questo inizio di stagione. Con ogni probabilità il reparto offensivo sarà sorretto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez: i due "americani". Hanno giocato entrambe le gare di campionato dall'inizio e lo statunitense ha rappresentato la solita garanzia mentre il messicano deve riscattarsi dopo un'estate turbolenta, specie negli ultimi giorni di mercato. Entrambi però saranno gli ultimi a entrare: giocheranno nella notte italiana due amichevoli con Stati Uniti e Messico che li obbligheranno a tornare a disposizione solamente giovedì. Per fortuna la gara è domenica ma comunque servirà qualche ora per resettarsi nuovamente sul rossonero