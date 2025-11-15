Bianchin: "Una spesa eccessiva? Calma, siamo a inizio novembre e Nkunku è un giocatore forte"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christopher Nkunku: "Tempi duri per i venditori di palloncini. Christopher Nkunku ne ha gonfiato uno dopo aver segnato al Lecce in Coppa Italia ma in campionato non ha ancora avuto un'occasione per esultare. E il palloncino rosso che mette in ogni partita nel calzettone resta lì, in attesa di tempi migliori. I milanisti però fanno due conti e cominciano a preoccuparsi: Nkunku è a zero gol in oltre 250 minuti di campionato. Quattro ore e un quarto in campo senza segnare. Sono tante.

Il prezzo di acquisto naturalmente in questa storia ha un peso perché il Milan, dopo un'estate prudente come da tradizione, per lui ha speso 37 milioni più bonus. Più di quelli investiti a gennaio per Santiago Gimenez. L'idea era fare di lui un giocatore importante, un generatore di elettricità in un attacco più legato di altri a ripartenze, transizioni, improvvisazioni individuali. Una spesa eccessiva? Calma, siamo a inizio novembre e Nkunku è un giocatore forte. Tra 2021 e 2023 ha segnato 36 gol in Bundesliga, è un nazionale francese, può giocare in diverse posizioni. Al Milan, poco ma sicuro, sarà utile. Il punto è capire se potrà essere decisivo. Se potrà essere un titolare".