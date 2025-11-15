Kazakistan-Belgio: De Winter titolare, Saelemaekers parte dalla panchina
Alle 15 il Belgio di Koni De Winter e Alexis Saelemaekers sarù impegnato a Nur-Sultan contro il Kazakistan in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Per quanto riguarda i due giocatori del Milan, il difensore partirà dal primo minuto, mentre l'esterno inizierà la partita dalla panchina.
Questi gli impegni del Belgio in questa sosta per le nazionali di novembre:
Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15.00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026
Belgio-Liechtenstein, martedì 18 novembre ore 20.45, Liegi - Qualificazioni Mondiali 2026
