Kazakistan-Belgio: De Winter titolare, Saelemaekers parte dalla panchina

Oggi alle 14:37News
di Enrico Ferrazzi

Alle 15 il Belgio di Koni De Winter e Alexis Saelemaekers sarù impegnato a Nur-Sultan contro il Kazakistan in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Per quanto riguarda i due giocatori del Milan, il difensore partirà dal primo minuto, mentre l'esterno inizierà la partita dalla panchina

Questi gli impegni del Belgio in questa sosta per le nazionali di novembre: 

Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15.00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026

Belgio-Liechtenstein, martedì 18 novembre ore 20.45, Liegi - Qualificazioni Mondiali 2026
 