Ramazzotti: "Una settimana fa spogliatoio di Parma Allegri ha evitato le sfuriate: ecco perché"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando cosa è successo sabato nello spogliatoio di Parma: "Sabato nello spogliatoio Allegri ha evitato le sfuriate: non era felice per l’occasione sprecata, per aver concesso al Parma di raddrizzare un match che i rossoneri stavano controllando. Al tempo stesso, però, è consapevole (non da adesso) che questo gruppo lo scorso anno aveva gli stessi problemi, che commetteva gli identici errori. Ovvero non riusciva a mettere un argine di fronte ai momenti negativi. In quest’ottica non è stato del tutto sufficiente inserire in mezzo al campo l’esperienza di Modric anche perché dopo la sosta al croato è mancata una valida spalla come Rabiot, l’altro elemento chiave del Milan attuale. I nuovi acquisti Estupinan, De Winter e Nkunku, tutti titolari al Tardini, non hanno dato finora l’apporto sperato. O almeno non hanno contribuito a tamponare l’emorragia nel momento difficile, quando c’era da soffrire, da battagliare e magari da spezzare il ritmo del match per non consentire al Parma di prendere coraggio.

Tra i nuovi non hanno brillato neppure Ricci e Athekame. Il termine “polli” usato da Allegri, dunque, ha un significato più a 360 gradi e va oltre i gol subiti: dal suo Milan si aspetta più malizia non solo nelle azioni chiave, ma anche nei momenti chiave delle partite. Perché sa che non ha una rosa per dominare il campionato e vincere sempre. C’è dunque bisogno di un processo di crescita a livello psicologico sia dei calciatori che c’erano la passata stagione (e amnesie del genere già le avevano) sia di alcuni dei nuovi".