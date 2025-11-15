Francia, Deschamps annuncia delle novità di formazione contro l'Azerbaijan: in porta ci sarà Chevalier

Dopo aver conquistato contro l'Ucraina il pass per il Mondiale 2026, la Francia sarà impegnata domani nell'ultima gara valida per le qualificazioni in casa dell'Azerbaijan (calcio d'inizio alle 18). Oggi il ct Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa e ha annunciato che ci saranno alcuni cambiamenti nella formazione iniziale francese: in porta, per esempio, non ci sarà Mike Maignan che lascerà il posto a Lucas Chevalier, estremo difensore del PSG. Chissà che in attacco non possa avere una chance dal primo minuto anche Christopher Nkunku.

Queste le parole di Deschamps riportate da Le Parisien: "Farò molti cambiamenti, perché credo sia il momento giusto. Ci sono giocatori qui che non hanno avuto molto minutaggio. Voglio vederli. Chevalier sarà in campo domani".

