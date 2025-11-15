MN - Sereni: "Il bicchiere del Milan è mezzo pieno: il voto fino ad ora è 7"

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica al seguito del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per il Milan in questa prima parte di stagione?

"Bicchiere mezzo pieno: cosa ci aspettavamo da una squadra finita ottava l'anno scorso, con una situazione all'interno dello spogliatoio, con tanti giocatori nuovi?! Il mio voto è 7. Poi si poteva fare meglio, sì, perché hai perso punti contro squadre con cui non dovevi perdere punti, ma hai vinto contro Napoli, Roma e Bologna; a Torino contro la Juventus il Milan aveva la vittoria in mano. Quindi il bicchiere è mezzo pieno, anche se è pur vero che il Milan è lì in alto perché il ritmo del campionato è basso. Ad una quota Scudetto bassa, il Milan ci può provare".

LE PAROLE DI PULISIC

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Queste le sue parole sullo scudetto e sui suoi obiettivi personali: "Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato. Gli obiettivi realizzativi sono cose private, almeno per me. Non li voglio condividere. C’è hià abbastanza pressione su di noi, non c’è bisogno di metterne altra. Le persone non si rendono conto della pressione che mettiamo su di noi, io chiedo tantissimo a me stesso, ma è una cosa che fanno tutti i professionisti. Mi pongo obiettivi di gol per aiutare la squadra“.