Ordine fa notare: "Il dato sui gialli ripropone il tema del peso politico dei club e l'aver messo da parte il ritorno Galliani, non può che far emergere questo deficit"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su un dato particolare in Serie A: "Dando uno sguardo alla graduatoria ufficiale del numero di falli effettuati dalle singole squadre di serie A con relativa applicazione delle ammonizioni. L’interesse è nato probabilmente dopo le accuse di Sarri all’arbitro Manganiello che nulla ha inciso sul risultato ma di sicuro ha ricevuto le sacrosante censure per una serie di ammonizioni (Lautaro su Zaccagni, Bastoni su Isaksen e Carlos Augusto su Zaccagni) risparmiate agli interisti. La classifica di cui sopra recita esattamente così: il Milan incassa un cartellino giallo ogni 6,41 falli; la Juventus uno ogni 8 falli; il Napoli uno ogni 9,25 falli; l’Inter uno ogni 9,35 falli ed è giustamente in fondo alla graduatoria.

Questo rilievo statistico ripropone il tema del peso politico dei club e in questo senso aver messo da parte il ritorno di Adriano Galliani al Milan con un qualche incarico non può che far emergere questo deficit. Altra annotazione. In occasione del vertice romano tra arbitri e club di serie A il Milan era rappresentato dal ds Tare mentre l’Inter ha spedito in prima fila il presidente Beppe Marotta, nonché consigliere federale. A leggere il resoconto fatto dal Corriere dello Sport in quella circostanza poi, proprio Marotta ha preso la parola (“cosa possiamo fare per aiutarvi?”) testimoniando così la volontà di voler dare una mano agli arbitri finiti nella bufera per via di alcuni strafalcioni commessi dall’inizio della stagione".