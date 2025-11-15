Scaroni: "Crescita dei ricavi da stadio come Tottenham, Arsenal o Real che hanno raddoppiato i valori con un nuovo impianto senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari"
Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervistato da Moneta, inserto settimanale de Il Giornale, ha parlato così del ritorno economico per Milan e Inter con il nuovo stado: "Ci aspettiamo una crescita dei ricavi da stadio simile a quella di club come Tottenham, Arsenal o Real Madrid, che hanno raddoppiato i valori con un nuovo impianto, senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari.
Le ricadute sulla città? Secondo uno studio Ambrosetti, l’impatto socioeconomico sarà rilevante: in fase di costruzione muoverà oltre 4,5 miliardi di euro. Per ogni euro investito, ci sarà un ritorno di 2,5 euro. Le ricadute in Lombardia saranno di 3 miliardi, di cui non meno di 950 milioni nella Città Metropolitana di Milano. A stadio operativo, il beneficio stimato per il territorio supererà 3 miliardi l’anno.
Ci saranno benefici anche in termini occupazionali. In fase di costruzione si creerà lavoro per oltre ottomila persone a tempo pieno, e in quella di operatività per più di sedicimila. Aggiungo a ciò che il progetto donerà alla città un quartiere tutto nuovo, con molto verde, moderno, vivibile".
