MN - Sereni: "Sono abbastanza certo che Conte finirà la sua stagione con il Napoli, ma mi stupirei se continuasse anche l'anno prossimo"

vedi letture

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica al seguito del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come è la situazione Conte a Napoli?

"È una persona molto umorale e istintiva. Leggo spesso di piani di comunicazione che lui fa per difendere questo o quell'altro. Forse dopo il Bologna ha esagerato. Ma è evidente che con lo spogliatoio non c'è un momento semplice, la vecchia guardia fa fatica a seguirlo, come si può evincere dalle parole di Lobotka e da quelle dell'agente dello slovacco. Forse l'ambiente è un po' saturo dei suoi metodi. Io sono abbastanza certo che finirà la sua stagione con il Napoli, ma mi stupirei se continuasse anche l'anno prossimo. Poi la classifica è corta, nessuno sta correndo, ma l'alone di negatività c'è".

LE PAROLE DI PULISIC

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Queste le sue parole sullo scudetto e sui suoi obiettivi personali: "Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato. Gli obiettivi realizzativi sono cose private, almeno per me. Non li voglio condividere. C’è hià abbastanza pressione su di noi, non c’è bisogno di metterne altra. Le persone non si rendono conto della pressione che mettiamo su di noi, io chiedo tantissimo a me stesso, ma è una cosa che fanno tutti i professionisti. Mi pongo obiettivi di gol per aiutare la squadra“.