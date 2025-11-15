Scaroni: "Ecco le tempistiche per il nuovo stadio. Rischio di rallentamenti? Non credo"
Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervistato da Moneta, inserto settimanale de Il Giornale, ha parlato così delle tempistiche per il nuovo stadio: "Ora entriamo nella fase di progettazione, affidata a Norman Foster e David Manica, garanzia di un risultato eccellente. Seguirà un anno di progettazione di dettaglio, poi la Conferenza dei Servizi con Comune e Regione per il permesso di costruire. L’obiettivo è avviare i lavori nei primi mesi del 2027 e completarli in tre anni, in tempo per ospitare gli Europei del 2032. Successivamente partirà la riqualificazione dell’area del vecchio Meazza, con la realizzazione tra le altre di un albergo, le sedi dei due club, un centro commerciale e il museo di Milan e Inter. Contiamo che anche in questa nuova veste l’area attrarrà almeno mezzo milione di visitatori l’anno.
Rischio di rallentamenti? Non credo. Dopo la decisione del Comune di procedere, tutto si è mosso in modo efficiente. La procedura adottata – prevista dalla legge stadi – prevede la raccolta delle manifestazioni di interesse, quindi non c’è stata alcuna gara e soprattutto nessuna possibilità di turbativa".
