Kazakistan-Belgio 1-1, il minutaggio di De Winter e Saelemaekers
In Kazakistan-Belgio 1-1 i Diavoli Rossi allenati da Rudi Garcia hanno fallito il primo match point per qualificarsi al Mondiale USA 2026. Padroni di casa in vantaggio al nono minuto, con il Belgio che è riuscito a trovare il pari solo al minuto 77: nonostante l’uomo in più nei minuti finali non sono riusciti ad andare oltre l’1-1.
De Winter in campo per tutta la durata del match, Saelemaekers invece è subentrato a Trossard al minuto 71. Per trovare la qualificazione al Belgio basterà evitare la sconfitta contro il Liechtenstein nell’ultima giornata del girone.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
