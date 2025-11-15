Kazakistan-Belgio 1-1, il minutaggio di De Winter e Saelemaekers

di Manuel Del Vecchio

In Kazakistan-Belgio 1-1 i Diavoli Rossi allenati da Rudi Garcia hanno fallito il primo match point per qualificarsi al Mondiale USA 2026. Padroni di casa in vantaggio al nono minuto, con il Belgio che è riuscito a trovare il pari solo al minuto 77: nonostante l’uomo in più nei minuti finali non sono riusciti ad andare oltre l’1-1.

De Winter in campo per tutta la durata del match, Saelemaekers invece è subentrato a Trossard al minuto 71. Per trovare la qualificazione al Belgio basterà evitare la sconfitta contro il Liechtenstein nell’ultima giornata del girone.